Clécio anuncia primeiro concurso público em 20 anos para a Educação Indígena do Amapá

Iniciativa prevê aplicação de provas no mês de abril dentro das aldeias para cargos de professores, pedagogos e auxiliares.

Por RODRIGO DIAS

Na primeira segunda-feira de 2026 (5), o governador do Amapá, Clécio Luís (SD) utilizou suas redes sociais para anunciar a realização de um novo concurso público voltado exclusivamente para a Educação Indígena. A iniciativa é descrita pela gestão como um marco histórico, sendo o primeiro concurso “completo” para o setor em duas décadas.

Acompanhado pelos secretários Paulo Lemos (Educação), Sonia Jeanjacque (Povos Indígenas) e Cinthya Mendes (Administração), o governador destacou que o certame visa suprir uma demanda antiga das comunidades e fortalecer a autonomia pedagógica nos territórios.

Diferente de processos seletivos anteriores, este concurso abrangerá diversas frentes da rede de ensino:

Professores Indígenas

Pedagogos Indígenas

Especialistas Indígenas

Auxiliares Educacionais Indígenas

Uma das principais novidades anunciadas é a descentralização da aplicação das provas. Para garantir o acesso e respeitar a territorialidade, os exames serão realizados dentro das próprias áreas indígenas, eliminando a necessidade de deslocamento dos candidatos para os centros urbanos.

“É um grande avanço. Estamos realizando o primeiro concurso completo, atendendo todas as áreas da educação nas aldeias. É o Governo levando oportunidade para onde o povo está”, afirmou o governador durante o anúncio.

Cronograma

Embora o edital completo com o quantitativo de vagas deva ser publicado nos próximos dias pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), o governador já adiantou o prazo principal: as provas serão aplicadas no mês de abril.

A ideia é que o concurso respeite as especificidades culturais e linguísticas de cada região, consolidando um modelo de educação pública mais inclusivo e representativo para o Amapá.