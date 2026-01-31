Clécio defende centro como “equilíbrio” ao oficializar filiação no União Brasil

Por IAGO FONSECA, de Macapá (AP)

Com discurso focado na união e no afeto pelo Amapá, o ato de filiação do governador Clécio Luís ao União Brasil (UB) reuniu uma multidão que chegou a Macapá em caravanas dos 16 municípios. O encontro, nesta sexta-feira (30), que incluiu apoiadores e políticos, consolidou uma relação de parceria histórica de 15 anos com o senador Davi Alcolumbre (UB).

Clécio adotou um discurso direto ao público ao explicar, com resgate de feitos por Macapá e demais municípios, que o novo posicionamento, “ao centro”, é, na verdade, um ponto de encontro para quem busca trabalhar pelo estado sem divisões por extremidades.

“Centro não é estar em cima do muro, é ter uma posição clara. É o ponto de equilíbrio que permite o diálogo e a união de verdade. É poder dizer ‘nós’ com sinceridade, sem extravagâncias. Quem está no centro pode dialogar, pode convergir, pode unir de verdade. É o coletivo unido em um propósito: o Amapá”, exaltou o governador do estado.

Com a presença de atores políticos de diferentes frentes, como o senador Randolfe Rodrigues (PT), a presidente da Assembleia Legislativa, Alinny Serrão (UB), o vice-governador Teles Júnior (PDT) e o deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT), Clécio assinou a filiação ao lado de Alcolumbre, que defendeu o momento como uma grande conquista para o partido.

“A minha satisfação é estar com a consciência tranquila, de que Clécio aceitou o convite de vir para o União Brasil, para continuarmos construindo os destinos do Amapá. Nós estamos juntos. A união dos atores políticos do Amapá fez toda a diferença para desenvolver o estado, gerar emprego e renda, melhorar a saúde pública e a segurança. Estamos muito honrados”, celebrou o senador Davi, que também é presidente estadual e secretário nacional do partido.

“Quem é da luta sabe”

Relacionando a estratégia política com a agricultura, Clécio fez um aceno direto aos diversos agricultores e lideranças indígenas presentes. Para ele, os legados deixados em Macapá, desde os tempos de vereador até a prefeitura, são sementes que ainda dão frutos.

“Quem é da luta sabe: para colher, tem que escolher boas sementes, cuidar e adubar. E o nosso adubo é o trabalho, é a coerência e a humildade de colocar a bandeira do Amapá acima de qualquer outra questão”, destacou Clécio Luís.

Além da filiação, Clécio fez questão de agradecer o acolhimento que recebeu ao se despedir do Solidariedade, partido pelo qual foi eleito governador, e mencionou a irmandade com seu vice, Teles Júnior.