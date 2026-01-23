Clécio e Alcolumbre confirmam Pablo nos 268 anos de Macapá

De Macapá (AP)

O cantor e compositor Pablo do Arrocha foi confirmado pelo governo do Amapá para a festa de 268 anos de Macapá, comemorado no próximo dia 4 de fevereiro. O anúncio da atração foi feito pelo governador Clécio Luís (SD) e o senador Davi Alcolumbre (União) na noite desta quinta-feira (22).

“Macapá completa 268 anos de história, de muita identidade e muito amor ao seu povo. Vamos celebrar essa data com um grande presente: um show, um espetáculo gratuito e pensado para a nossa gente, com um artista que tem forte conexão com o público, que é o Pablo. Nossa cidade merece”, afirmou Clécio Luís.

“É um presente que estamos dando para a nossa Macapá, que completa 268 anos. Pablo tem milhares de fãs pelo Brasil e pelo mundo, e Macapá merece este show. Todos somos fãs de Pablo”, destacou Davi Alcolumbre.

O show Bodega do Pablo no dia 4 terá entrada gratuita. O governo iniciou o planejamento integrado entre os órgãos de segurança. O cantor coleciona sucessos como “Homem Não Chora”, “Tomara”, “Bilu Bilu” e “Mega Sena”.

“Felicidade demais, o presente é todo meu. O povo do Amapá tem um carinho especial por mim e a recíproca é verdadeira. Me sinto um rei mesmo, porque a receptividade é muito boa”, comentou o cantor durante uma ligação do vídeo.

O local e horário do show ainda não foram divulgados pelo governo.