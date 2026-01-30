Clécio oficializa nova fase política no gigante União Brasil; entenda

Gestor passa a integrar legenda com uma das maiores estruturas para campanhas eleitorais

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Ao assinar a ficha de filiação no União Brasil nesta sexta-feira (30), o governador do Amapá, Clécio Luís, consolida a transição para seu novo campo político, agora mais alinhado ao centro-direita.

Sua legenda nos últimos três anos, o Solidariedade, integra o chamado “Centrão” e reúne lideranças da direita e também com origens na esquerda, como o deputado federal Paulinho da Força. Governador em seu primeiro mandato, Clécio foi prefeito da capital duas vezes e iniciou a carreira no PT, passando depois pelo PSOL e Rede. A guinada política começou em 2022 no Solidariedade.

A mudança para o União, a convite do presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, causou surpresa até entre aliados próximos, segundo apurou o Portal SelesNafes.Com, já que Clécio também recebeu convites de outros partidos grandes, incluindo uma possível volta ao PT.

Para analistas, no entanto, o governador apenas sinaliza um movimento considerado natural, sobretudo pela parceria política de uma década com Alcolumbre. Também pesaram o perfil pessoal de Clécio, que combina traços liberais e desenvolvimentistas, e a estrutura partidária oferecida pelo União Brasil.

Recursos e federação

Com 59 deputados federais e 9 senadores, além de cinco governadores, o União Brasil se tornou ainda mais robusto após a federação com o PP, passando a contar com 109 deputados e 15 senadores. A aliança forma uma das maiores estruturas políticas do país para a disputa eleitoral deste ano.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda não definiu o teto de gastos das campanhas majoritárias, mas a federação União-PP deve receber, em todo o país, pelo menos R$ 900 milhões do fundo eleitoral, dentro do total estimado de R$ 5 bilhões a ser distribuído entre os partidos.

Pré-candidato à reeleição, Clécio sabe que precisará de estrutura para disputar a eleição com o atual prefeito Antônio Furlan filiado ao MDB, legenda que está no superbloco de partidos do Centrão e também deve arrecadar perto de R$ 1 bilhão em fundo eleitoral

A filiação de Clécio está marcada para hoje, às 19h, na quadra da Escola Jesus de Nazaré, em Macapá. A direção partidária espera reunir pelo menos cinco mil pessoas no ato político.