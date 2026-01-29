CNN Brasil diz que empresários e funcionário da prefeitura fizeram saques altos

Por SELES NAFES

A CNN Brasil divulgou nesta quinta-feira (29) detalhes do inquérito da Polícia Federal no âmbito da Operação Paroxismo, que teve como um dos alvos o prefeito de Macapá, Antônio Furlan (MDB). A emissora publicou em seu site trechos de vídeos que mostram o empresário responsável pela construção do Hospital Municipal de Macapá, o sócio dele e um funcionário da residência do prefeito realizando saques elevados em dinheiro vivo.

No dia 23 de maio de 2025, o empresário Rodrigo Queiroz, dono da empresa Santa Rita Engenharia, entrou em uma agência bancária com uma mochila preta e foi atendido em uma sala reservada.

Um funcionário entregou maços de dinheiro a ele, que totalizariam R$ 400 mil, segundo apurou a CNN. Em seguida, o empresário embarca num carro que seria da prefeitura e foi até o laboratório do ex-prefeito de Cutias, Paulo Albuquerque, suplente do senador Lucas Barreto (PSD). A CNN informou que Lucas não é investigado no inquérito. Leia aqui na íntegra a reportagem da CNN Brasil.

No dia 18 de junho, a PF acompanhou novamente o empresário e o sócio da Santa Rita Engenharia, Fabrizio de Almeida Gonçalves. Os dois sacaram R$ 390 mil em salas separadas.

Um funcionário da casa do prefeito, identificado como Jerqueson da Costa Rodrigues, também foi monitorado realizando saques.

“Ademais, é possível inferir que Jerqueson desempenha atividades cotidianas sob ordens diretas do prefeito, inclusive ações que, à luz dos elementos apurados, podem revestir-se de caráter suspeito”, afirma trecho do relatório da PF.

A Polícia Federal chegou a pedir o afastamento do prefeito, mas a Justiça negou. A CNN procurou as defesas do prefeito Dr. Furlan, da Prefeitura de Macapá, do empresário Rodrigo Queiroz, da empresa Santa Rita, do ex-prefeito Paulo Albuquerque e de Jerqueson da Costa Rodrigues, mas não obteve resposta.

O Portal SelesNafes.Com também procurou a assessoria de comunicação da prefeitura de Macapá. Apesar da operação envolver prefeito, obra, funcionário e até carro da prefeitura, a secretária de Comunicação, Janize Resende, disse que a prefeitura não faz parte do processo por ainda não ter sido citada judicialmente.