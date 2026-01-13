Colégio Batista de Macapá está de volta com bolsas de até 50%

A diretora e fundadora da instituição, professora Eliane da Graça, conversou sobre o retorno da tradicional escola de ensino fundamental

Por SELES NAFES, de Macapá

Uma das instituições de ensino mais tradicionais do Amapá está de volta depois de um hiato de 4 anos. Ao longo de quase duas décadas, o Colégio Batista de Macapá formou mais de 1 mil estudantes e se consolidou como referência de ensino regular com valores cristãos. A escola reabrirá este ano com uma novidade: um teste de seleção vai distribuir bolsas que poderão chegar a 50% do valor da mensalidade. Basta clicar aqui para se inscrever. O Portal SelesNafes.Com conversou com a diretora e fundadora do colégio Batista, a professora Eliane da Graça. O prédio, localizado na avenida Mendonça Furtado com a rua Jovino Dinoá, no Centro, está sendo preparado e vai estar pronto para o ano letivo de 2026. Mais informações sobre matrículas: 98118-4006 (WhatsApp)

Ficha técnica

Reportagem: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior