Colisão entre lancha e catraia no Rio Amazonas; passageiros foram resgatados

Ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (7), no município de Santana

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um acidente envolvendo duas embarcações foi registrado na manhã desta quarta-feira (7) no Rio Amazonas, em frente ao município de Santana, a 17 km de Macapá. Segundo as primeiras informações, uma lancha teria colidido com uma catraia, lançando os passageiros na água.

O impacto chamou a atenção de tripulantes de outras embarcações que passavam nas proximidades, que relataram ter ouvido um forte barulho seguido de gritos de socorro das vítimas. As pessoas que estavam no local prestaram os primeiros auxílios enquanto aguardavam a chegada do resgate.

Há relatos de que entre os passageiros havia crianças e idosos, alguns deles passando mal em decorrência do susto e da exposição à água. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o número de feridos ou possíveis vítimas em estado grave.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar já foram acionadas e se deslocaram até a área para prestar apoio, realizar o resgate e apurar as circunstâncias do acidente.

Mais informações devem ser divulgadas a qualquer momento. O caso segue em atualização.