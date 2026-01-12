Com curso de Inteligência Artificial, Unifap abre mais de 700 vagas gratuitas

Oportunidades são voltadas à comunidade em geral e incluem formações em informática básica, marketing digital, Google Planilhas e Inteligência Artificial aplicada

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

O Laboratório Unifap Digital, vinculado à Universidade Federal do Amapá, anunciou a abertura de mais de 700 vagas para cursos gratuitos voltados à comunidade geral. O projeto tem como missão promover a inclusão digital e capacitar cidadãos para as exigências do mercado de trabalho moderno.

As oportunidades contemplam desde quem busca o primeiro contato com o computador até profissionais que desejam se especializar em novas tecnologias, como a Inteligência Artificial.

As formações oferecidas neste ciclo são:

* Capacitação em Informática Básica: Ideal para quem deseja dominar as ferramentas essenciais do computador.

* Edição de Mídias e Marketing nas Mídias Sociais: Focado em criação de conteúdo e estratégias digitais.

* Google Planilhas Avançado: Para quem busca otimizar a organização de dados e processos.

* Inteligência Artificial Aplicada: Uma das áreas mais requisitadas atualmente, focada em produtividade e inovação.

Esta edição traz como destaque o sistema híbrido de ensino, permitindo que os alunos escolham a dinâmica que melhor se adapta à sua rotina.

As aulas presenciais serão ministradas no campus Marco Zero do Equador, em Macapá, com data de início marcada para o dia 19 de janeiro de 2026. Para quem busca agilidade, a modalidade online oferece acesso imediato aos conteúdos, permitindo que o estudante comece sua jornada de aprendizado logo após a confirmação da inscrição.

O programa é aberto a toda a sociedade. O único requisito é que o interessado tenha idade mínima de 15 anos.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, através do portal oficial do programa: cursos.unifapdigital.unifap.br

As vagas são limitadas e o preenchimento ocorre conforme a ordem de inscrição.