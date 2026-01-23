Com explosões e risco de desabamento, incêndio destrói distribuidora em Macapá

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Um incêndio de grandes proporções atinge, desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (23), uma distribuidora de alimentos e descartáveis localizada na Avenida Felipe Camarão, no bairro Buritizal, zona sul de Macapá. O estabelecimento atingido é o prédio do Comercial Ibiapina.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o chamado ocorreu por volta das 4h da madrugada. Devido à natureza dos produtos armazenados — materiais de fácil combustão e descartáveis —, o fogo se alastrou rapidamente pelos dois pavimentos da estrutura.

O cenário no local é crítico e mobiliza um grande contingente de forças de segurança. Enquanto diversas equipes atuam na linha de frente dos Bombeiros, utilizando inclusive a autoescada mecânica para o combate aéreo, os danos estruturincais já são visíveis, com o desabamento do teto de um dos pavimentos. Para garantir a segurança e facilitar a movimentação das viaturas, a polícia e as equipes de trânsito realizaram o isolamento total do quarteirão, restringindo o acesso à área.

“Como o material é altamente inflamável, o combate é intenso e exige um volume contínuo de água e estratégia de contenção para que o fogo não se alastre para as edificações vizinhas”, informou a corporação.

Evacuação e Segurança

Por precaução, várias residências no entorno da distribuidora precisaram ser evacuadas às pressas ainda durante a madrugada. O temor dos moradores era de que as chamas saltassem para as casas coladas ao prédio. Apesar do susto, não há confirmação de residências atingidas ou de feridos até o fechamento desta edição.

Ainda não há informações sobre o que teria originado o fogo. A perícia técnica deverá ser acionada assim que o rescaldo for finalizado. O caso segue em andamento e as equipes permanecem no local.