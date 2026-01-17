Com jeito de aeroporto, Porto do Povo terá segurança e conforto para passageiros

Dnit e Randolfe confirmam neste sábado (17) a data de inauguração no fim de janeiro; terminal terá lojas, guichês, praça de alimentação e estacionamento

Compartilhamentos

Por SELES NAFES, de Santana (AP)

O Dnit e o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) confirmaram neste sábado (17) a data de inauguração do Porto do Povo, complexo fluvial com terminal de passageiros e cais que assumirá o mesmo papel do Porto do Grego, em Santana, mas com diferenciais como segurança, conforto e organização. O local poderá operar independentemente do nível da maré e contará com complexo de lojas, guichês de empresas, praça de alimentação, pequenos bares e restaurantes, cais de atracação e passarelas cobertas para embarque e desembarque, além de estacionamento. De acordo com o Dnit, responsável pela obra com recursos indicados pelo parlamentar, todo o espaço será gerido pela iniciativa privada, o que deve garantir a manutenção e funcionamento regular do porto. Assista!

Ficha técnica:

Reportagem: Seles Nafes

Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva

Edição: Antônio Batista Júnior