Com nova subestação, Equatorial amplia oferta de energia em Santana e Macapá

Com aumento no fornecimento em 32%, estrutura iniciou operação nesta quarta-feira (21), no município que fica a 17 km de Macapá

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A CEA Equatorial, concessionária de energia elétrica no Amapá, inaugurou nesta quarta-feira (21), a subestação de energia Forte Cumaú, em Santana, município que fica a 17 km de Macapá. A nova estrutura reforça o sistema elétrico do estado ampliando em 32% a capacidade de distribuição de energia. O novo empreendimento beneficia diretamente mais de 108 mil moradores, além de estabelecimentos localizados na rodovia Josmar Chaves Pinto, no bairro Universidade, na zona sul da capital.

Construída do zero, a subestação segue os padrões técnicos e operacionais do Grupo Equatorial e está estrategicamente localizada na zona portuária de Santana, na rua Cláudio Lúcio Monteiro, bairro Hospitalidade. A posição garante maior eficiência no atendimento às áreas residenciais, comerciais e industriais. A estrutura tem a intenção de melhorar e potencializar o setor, visando investimentos e a vinda de empreendimentos portuários que necessitam de energia de qualidade.

“A gente pensa na expansão e potencializar a capacidade, principalmente, já pensando no futuro. Nos próximos anos, a gente consegue notar a possível instalação de industrias e empresas que necessitam de uma energia de qualidade e terão essa garantia aqui no município de Santana”, destacou Augusto Dantas, presidente da Equatorial no Amapá.

Com investimento superior a R$ 24 milhões, a obra integra o plano de modernização da rede elétrica da CEA Equatorial no Amapá. Quem aprovou a nova subestação foi a moradora Dona Noca. Pioneira na cidade, ela afirma que o logradouro traz a tranquilidade da não oscilação na rede elétrica.

“Eu estou muito feliz, porque a gente sabe que aquelas oscilações de energia elétrica que há uns dez anos ocorriam sempre, não vão mais ocorrer. É um momento de muita felicidade”, finalizou.