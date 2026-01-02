Com todos os policiais escalados, réveillon em Oiapoque tem zero ocorrências graves

Mobilização de todo o contingente do batalhão garantiu a tranquilidade da festa

Por SELES NAFES

Num esforço que mobilizou todo o efetivo do batalhão local, a Polícia Militar do Amapá conseguiu garantir uma programação de Réveillon sem ocorrências graves em Oiapoque, município localizado a 590 km de Macapá. A cidade, que faz fronteira com a Guiana Francesa, recebeu centenas de turistas para as comemorações.

De acordo com dados oficiais da PM, cerca de 8 mil pessoas participaram da celebração de Ano Novo na orla da cidade.

“Abordamos muita gente, mas prendemos apenas uma pessoa que estava com drogas. Também não tivemos registros de brigas generalizadas. Nada grave. Estávamos todos empenhados com todo nosso pessoal escalado”, explicou o major Uesclei, subcomandante do 12º Batalhão na fronteira.

A programação de Réveillon foi organizada pela Prefeitura de Oiapoque, que está sendo administrada pelo presidente da Câmara, Guido Mecânico (PP). Após a anulação da eleição passada por compra de votos envolvendo a chapa do prefeito reeleito Breno Almeida (PP), o TRE marcou para o dia 12 de abril uma nova eleição suplementar no município.