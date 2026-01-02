NO AMAPÁ

Companheiro mata mulher a facadas em 1º feminicídio de 2026

2, janeiro, 2026
Relacionamento de 19 anos marcado por violência e medo
"Soisá" chegou a fugir do local do crime, mas foi capturado por policiais civis na Baixada do Ambrósio
Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Uma mulher foi morta a golpes de faca na noite desta quinta-feira (1º), no bairro Hospitalidade, em Santana, município localizado a 17 km de Macapá. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que fugiu logo após a agressão. A Polícia Civil trata o caso como feminicídio — o primeiro registrado no estado do Amapá em 2025.

A vítima foi identificada como Ivone dos Santos. De acordo com informações preliminares, o crime ocorreu dentro da residência do casal. Após o ataque, o suspeito, Delson Júnior Cardoso Carvalho, conhecido como “Soiá”, deixou o local em uma bicicleta e teria seguido em direção à Área Portuária, na região da Baixada do Ambrósio, segundo informações apuradas pelo Portal SelesNafes.Com.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área até a chegada da Polícia Civil, que realizou os primeiros procedimentos periciais e iniciou as investigações ainda durante a noite. Ivone tinha três filhos.

Ivone foi morta dentro de casa

Companheiro já foi preso por tráfico de drogas

A Polícia Civil segue à frente das investigações. Durante buscas na Baixada do Ambrósio, na madrugada desta sexta-feira (2), Soiá foi localizado escondido em uma casa e acabou sendo preso por agentes da PC.

…e acabou sendo preso novamente

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!