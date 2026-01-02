Companheiro mata mulher a facadas em 1º feminicídio de 2026

"Soisá" chegou a fugir do local do crime, mas foi capturado por policiais civis na Baixada do Ambrósio

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Uma mulher foi morta a golpes de faca na noite desta quinta-feira (1º), no bairro Hospitalidade, em Santana, município localizado a 17 km de Macapá. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que fugiu logo após a agressão. A Polícia Civil trata o caso como feminicídio — o primeiro registrado no estado do Amapá em 2025.

A vítima foi identificada como Ivone dos Santos. De acordo com informações preliminares, o crime ocorreu dentro da residência do casal. Após o ataque, o suspeito, Delson Júnior Cardoso Carvalho, conhecido como “Soiá”, deixou o local em uma bicicleta e teria seguido em direção à Área Portuária, na região da Baixada do Ambrósio, segundo informações apuradas pelo Portal SelesNafes.Com.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área até a chegada da Polícia Civil, que realizou os primeiros procedimentos periciais e iniciou as investigações ainda durante a noite. Ivone tinha três filhos.

A Polícia Civil segue à frente das investigações. Durante buscas na Baixada do Ambrósio, na madrugada desta sexta-feira (2), Soiá foi localizado escondido em uma casa e acabou sendo preso por agentes da PC.