Condenado a 16 anos por homicídio é preso em embarcação no Porto do Grego

Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)
Uma equipe policial foi chamada por populares para averiguar uma denúncia anônima sobre a possível presença de um indivíduo com mandado de prisão em aberto que estava em uma embarcação atracada no Porto do Grego, no município de Santana, a 17 km de Macapá. A informação foi confirmada, resultando na prisão do suspeito.
Diante das informações repassadas, os policiais realizaram diligências no interior da embarcação, onde localizaram o homem. Após a identificação, foi feita consulta criminal que confirmou a existência de mandado de prisão em aberto em desfavor do indivíduo identificado como Pedro Lima Farias, apelidado de “Cara de Jaca”.
O procurado possuía o mandado de prisão pela prática de homicídio no município paraense de Breves. A condenação indica que Pedro Lima deveria cumprir a pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, mas fugiu. No momento da abordagem policial, ele não reagiu e foi conduzido até o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), de Santana.