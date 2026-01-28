Condenado a 16 anos por homicídio é preso em embarcação no Porto do Grego

Prisão de Pedro Lima Farias, apelidado de “Cara de Jaca”, ocorreu após denúncia anônima

Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Uma equipe policial foi chamada por populares para averiguar uma denúncia anônima sobre a possível presença de um indivíduo com mandado de prisão em aberto que estava em uma embarcação atracada no Porto do Grego, no município de Santana, a 17 km de Macapá. A informação foi confirmada, resultando na prisão do suspeito.

Diante das informações repassadas, os policiais realizaram diligências no interior da embarcação, onde localizaram o homem. Após a identificação, foi feita consulta criminal que confirmou a existência de mandado de prisão em aberto em desfavor do indivíduo identificado como Pedro Lima Farias, apelidado de “Cara de Jaca”.

O procurado possuía o mandado de prisão pela prática de homicídio no município paraense de Breves. A condenação indica que Pedro Lima deveria cumprir a pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, mas fugiu. No momento da abordagem policial, ele não reagiu e foi conduzido até o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), de Santana.