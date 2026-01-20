Conheça a Serví Gastronomia, empresa amapaense capaz de fornecer 20 mil refeições diárias

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Entrou na reta final a licitação do governo do Amapá que definirá o novo fornecedor de alimentação para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). Por enquanto, a melhor classificada para o principal lote foi a Serví Gastronomia, empresa amapaense com experiência no setor e que já detém contratos no Distrito Federal, Maranhão e no Paraná.

No Amapá, a estrutura de grande porte da empresa está sediada na zona norte da capital. A missão da Serví será garantir a entrega com qualidade e pontualidade das refeições destinadas à principal unidade do Iapen, localizada na Rodovia Duca Serra. O instituto precisa de aproximadamente 20 mil refeições por dia para atender mais de 4 mil detentos, além de 1,3 mil policiais penais e servidores.

O Portal SelesNafes.Com visitou a empresa, que está na fase final de apresentação de documentos para formalização do contrato, e conversou com a equipe técnica responsável pela produção dos alimentos que abastecerão o sistema prisional.

O preparo das refeições envolve uma grande rede logística, que começa desde a seleção de fornecedores e passa por etapas rigorosas como higienização dos produtos, armazenagem, cozimento e montagem das refeições conforme os padrões exigidos.

Além disso, a empresa também prepara cardápios especiais para datas comemorativas, como Dia dos Pais, Páscoa e Natal — ocasião em que o peru se torna a principal proteína do menu. Para atender à demanda, a equipe conta com nutricionistas, cozinheiros, auxiliares, motoristas e até açougueiros (magarefes), responsáveis pelo manuseio e preparo das carnes.

Além da Serví Gastronomia, outras empresas arremataram lotes de Laranjal do Jari e de Oiapoque.