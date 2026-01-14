Conheça o Porto do Povo, complexo de integração dos rios do Amapá

Estrutura moderna terá climatização, acessibilidade, cais flutuante e área de contemplação para a população

Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Em uma visita monitorada às novas dependências do Terminal Hidroviário do município de Santana, ocorrida nesta terça-feira (13), o senador Randolfe Rodrigues (PT), conduziu jornalistas da imprensa local por cada espaço do empreendimento que promete mudar a relação da cidade com seus rios. Acompanhado de técnicos e assessores, o parlamentar apresentou detalhes da obra que simboliza uma conquista aguardada há quase 50 anos pela população.

A visita acontece às vésperas de um marco histórico: no dia 30 de janeiro será inaugurado o “Porto do Povo de Santana”, o primeiro Terminal Hidroviário organizado de passageiros do município. Muito mais que uma obra de infraestrutura, o novo porto representa melhoria fluvial, um impulso decisivo ao turismo e abertura de um novo ciclo de crescimento econômico para o município.

Com articulação direta de Randolfe, o empreendimento recebeu investimento total de R$ 23 milhões, oriundos de emenda individual do parlamentar e de recursos do Governo Federal. A obra está sendo executada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e é classificada como uma Instalação Pública de Pequeno Porte (IP4), ocupando uma área de cerca de 4 mil metros quadrados.

Moderno e funcional, o terminal contará com infraestrutura completa e totalmente climatizada, garantindo conforto aos usuários e permitindo a atracação de embarcações durante todo o ano, independentemente das variações do nível das águas. O projeto inclui instalações navais e retroportuárias, além de salão de espera, guichês de passagens, salas administrativas, lanchonetes, banheiros e uma área externa destinada à contemplação e ao estacionamento.

“A gente espera que inaugure logo, até porque a gente trabalha aqui nessa beirada em condições muito complicadas. Eu já estou com mais de sessenta anos e pensei que ia morrer e não ia ver isso ser inaugurado. Agora, parece que vai sair. Graças a Deus”, disse seu Raimundo Santos, trabalhador da Área Portuária.

A estrutura também prevê guaritas para controle de acesso e segurança, muro de contenção na orla com estacas prancha, cais flutuante e uma rampa metálica móvel de 32 metros para pedestres. As vias de acesso e o estacionamento foram planejados para receber carros, motos e táxis, com áreas específicas para embarque e desembarque, garantindo fluidez e organização. Durante a apresentação, Randolfe destacou o cuidado com cada detalhe do projeto.

“Tá ficando muito bonito, será todo climatizado e com elevador de acesso ao segundo piso. Este espaço vai ser mais confortável e mais digno para quem chega e para quem sai de Santana”, finalizou o senador.