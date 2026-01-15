Corpo de jovem desaparecido no rio Amazonas é encontrado em frente à Ilha de Santana

Vítima de aproximadamente 30 anos desapareceu após tentar atravessar canal a nado

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

O corpo de Paulo de Oliveira Souza e Lima, de aproximadamente 30 anos, foi encontrado na tarde desta quinta-feira (15) em frente à Ilha de Santana, no rio Amazonas. A informação foi confirmada pelo coronel Sandro Sanches, porta-voz do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBM-AP).

Paulo estava desaparecido desde a tarde de quarta-feira (14), após tentar realizar a travessia a nado entre a Ilha de Santana e a Ilha do Farol.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe de Salvamento Aquático foi acionada por volta das 15h30 do dia do desaparecimento, após testemunhas relatarem que o jovem submergiu durante a tentativa de cruzar o canal entre as duas ilhas.

As buscas foram retomadas na manhã desta quinta-feira (15), aproveitando o período de maré baixa, condição considerada mais segura para o trabalho dos mergulhadores. O corpo foi localizado com o apoio de moradores horas depois, encerrando as operações de busca.

De acordo com o capitão Izídio Júnior, do CBM-AP, este é o segundo caso de afogamento registrado no mesmo trecho em menos de dois meses. Ele reforçou o alerta sobre os riscos da área, que possui cerca de 60 metros de largura e pode atingir até 20 metros de profundidade, além de forte correnteza em períodos de maré cheia ou vazante.

“É um local extremamente perigoso. Quando a maré está em movimento, a força da corrente dificulta o deslocamento até mesmo dos mergulhadores treinados”, destacou o capitão.

Paulo de Oliveira Souza e Lima era um profissional multifacetado. Em suas redes sociais, se identificava como farmacêutico, técnico em análises clínicas e barbeiro profissional. Ele deixa um filho pequeno.

As circunstâncias do afogamento serão apuradas pelas autoridades competentes.