Creche de R$ 2,8 milhões vira ruína em Macapá, tomada por lixo, fezes e invasões

Três meses após incêndio, unidade no Jardim Marco Zero segue abandonada, com entulho intacto e sinais de uso por criminosos

Por LEONARDO MELO, de Macapá (AP)

O que deveria ser um ambiente de aprendizado para 264 crianças no bairro Jardim Marco Zero, hoje se assemelha a um cenário de guerra e abandono ao lado da Cidade do Samba. Três meses após o incêndio que atingiu a Creche Municipal Tia Nivalda, em outubro de 2025, o local permanece exatamente como as chamas o deixaram: com ferragens retorcidas, materiais escolares carbonizados e paredes enegrecidas pela fuligem.

Diferente do que foi anunciado pela Prefeitura de Macapá no dia do sinistro — quando a Zeladoria Urbana iniciou uma limpeza simbólica para as câmeras — nenhum entulho foi removido desde então.

A falta de vigilância transformou a unidade de ensino, construída com investimento de R$ 2.824.000,00 (recursos do Tesouro Municipal e Fundeb), em um abrigo para a criminalidade e para o uso de substâncias ilícitas.

Durante a produção desta reportagem, a equipe flagrou duas pessoas ocupando o prédio. Ao perceberem a presença da câmera, os indivíduos fugiram rapidamente por entre buracos na estrutura.

No interior da unidade, o cenário é de completa desolação e descaso sanitário. O prédio foi entregue ao vandalismo e às invasões. Pelos corredores onde antes circulavam crianças, o que se vê agora é acúmulo de lixo e fezes humanas, exalando um odor insuportável, onde o cheiro residual do incêndio se mistura ao de resíduos orgânicos em decomposição.

Em outubro de 2025, o secretário municipal de Educação, Marcos Pantoja, afirmou que o objetivo era “garantir a continuidade do ano letivo” e a “recuperação da estrutura”. No entanto, para moradores do entorno, a sensação é de que a creche — inaugurada com festa em abril de 2023 — foi riscada do mapa pela administração pública.

“Nós viemos de imediato verificar o que estava acontecendo e vamos recuperar a estrutura rapidamente” — afirmou a gestão na época.

Até o fechamento desta edição, os materiais que custaram milhões aos cofres públicos continuam apodrecendo sob sol e chuva, enquanto as famílias das crianças matriculadas seguem aguardando uma solução definitiva que vá além do improviso.