Crise na OAB: diretora acusa presidente de autorizar retirada de placa com homenagem a pioneiro

Diandra Moreira afirma que agiu com aval de Israel da Graça, que nega e diz que remoção foi “desrespeito” e “sem devido processo legal”

Por SELES NAFES

A retirada da placa com homenagem a um dos pioneiros da OAB no Amapá não para de render. Desta vez, a secretária geral da entidade e atual procuradora-chefe da Prefeitura de Macapá, Diandra Moreira, acusa o presidente da Ordem, Israel da Graça, de ter autorizado a remoção — o que ele nega.

O assunto é, atualmente, o mais debatido dentro da OAB. Na semana passada, a placa com o nome do desembargador Manoel Brito, que batiza o auditório da entidade no centro de Macapá, foi retirada “da noite para o dia”, surpreendendo e gerando indignação em boa parte da categoria. A homenagem foi uma decisão do filho do magistrado, Auriney Brito, ex-presidente da OAB, que se tornou o principal adversário da atual gestão.

No entanto, a remoção pegou mal. Advogados avaliaram que houve desrespeito com a memória da entidade e truculência. Uma apuração interna ouviu os funcionários responsáveis pela retirada da placa, e eles afirmaram que a secretária geral teria dado o comando.

No grupo de WhatsApp do conselho da OAB do Amapá, o clima esquentou depois que o presidente publicou uma nota pública repudiando a retirada, afirmando que vai apurar a responsabilidade e mandar confeccionar outra placa.

Diandra reagiu afirmando que houve aval da presidência para a remoção.

“É importante lembrar que a placa só foi retirada porque o presidente autorizou. Infelizmente, só meu nome foi colocado no fogo”, criticou ela no grupo.

Israel rebateu: “Jamais! Nunca autorizaria sem um devido processo legal. Isso foi um desrespeito seu contra mim”.

“Reitero: deu sim, o aval”, respondeu Diandra. Numa nota postada por ela (leia no fim da reportagem), Diandra muda o discurso e diz que as acusações contra ela são covardes e levianas.

Uma assembleia marcada para esta terça-feira (20) para debater o assunto chegou a ser convocada, mas foi cancelada na véspera pelo presidente.

O conflito entre Diandra e Israel é novidade, mas não é o único. A vice-presidente Chistina Rocha acusa formalmente o presidente de assédio moral numa reclamação feita no Conselho Federal.

NOTA PUBLICADA PELA SECRETÁRIA GERAL DA OAB-AP

Boa noite, Conselheiros e Conselheiras, sinceramente espero esclarecer na próxima sessão, perante vossas excelências muitas situações que vem acontecendo e que envolvem de forma leviana, injusta e, COVARDE, o meu nome!

Durante os últimos dias fiquei em silêncio diante das acusações que foram feitas a meu respeito, com a situação da placa (nunca autorizada pelo conselho seccional da OAB).

Vejo com muita preocupação, a falta de conhecimento da história da oab pelo atual Presidente, que não conhece as tradições, histórias, tampouco mostrou preocupação em procurar conhecê-las antes de emitir um posicionamento tão frágil, confuso e sob pressão.

Suportei todas as acusações que foram feitas em 2025, tudo isso para honrar o nome da nossa instituição, pois para mim, o que importa é a advocacia amapaense e não, essas lamentáveis baixarias, protagonizadas pela vice-presidente e não esclarecidas pelo presidente, situações essas que só tem diminuído o valor da nossa casa e o nosso valor como gestores.

Mesmo não sendo essa a postura esperada e conhecida por todos os que me apoiam, aguentei em silêncio, firme e forte em nome da gestão e, principalmente, TODOS ESTÃO DE PROVA, em respeito ao presidente, que agora, surpreendentemente, publica uma nota contrariando o compromisso que ele assumiu abertamente em campanha e, diante dos mais de 1.300 votos e, de todo o conselho seccional!

Estou com a minha consciência muito tranquila, nunca fiz absolutamente nada sem o AVAL e, garanto aos senhores que jamais faria algo para ferir a honra da nossa instituição.

*Desde já, agradeço de coração as inúmeras mensagens que recebi dos conselheiros (as) e da advocacia amapaense, me apoiando pela coragem e, agradecendo*

Por fim, quero deixar registrado que, já lutei muito em prol da oab e, continuarei lutando por dias melhores !