Da alegria ao medo, os últimos momentos de Ivone

Mãe de 3 filhos com o homem que tiraria sua vida, a vítima de 37 anos passeou com os filhos, mas se escondeu na casa da ex-sogra quando soube que o ex a procurava

Compartilhamentos

Macapá (AP) — A mulher morta a facadas pelo ex-marido no bairro Hospitalidade, no município de Santana, a 17 km de Macapá, havia convivido com o agressor por 19 anos. Ivone dos Santos, de 37 anos, era mãe de três filhos de Delson Júnior Cardoso Carvalho, de 46 anos, que foi preso pela Polícia Civil. Ele já era tinha sido investigado por assassinatos e tráfico.

No dia do crime, Ivone teve momentos felizes ao lado dos três filhos de 12, 17 e 19 anos. Os quatro passearam, o que teria despertado ciúme em Delson, conhecido como “Soiá”, que passou a procurar a ex-companheira. Com receio de uma reação violenta, Ivone se abrigou na casa da ex-sogra, onde estava acompanhada da filha de 17 anos.

Segundo as investigações, a vítima acreditava que o ex-marido não teria coragem de agredi-la na casa da própria mãe dele. Delson chegou ao local por volta de 19h45.

“Passou a discutir com ela e, logo em seguida, pegou uma faca no local e desferiu diversos golpes de faca contra ela, na presença da filha de 17 anos de idade, tendo, imediatamente em seguida, empreendido fuga”, explicou a delegada Katiúscia Pinheiro, da Deam.

“O autor do fato foi visualizado caminhando na mesma ponte, na baixada do Ambrósio, momento em que imediatamente a equipe (da Deam) saiu da residência já abordando o autor em via pública, realizando sua prisão em flagrante e o mesmo foi encaminhado ao Plantão Ciosp Santana, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante pelo Delegado Plantonista Romulo Viegas”, informou a delegada.

De acordo com a polícia, o relacionamento do casal era marcado por episódios de violência física e psicológica, principalmente durante momentos de embriaguez do agressor. Testemunhas relataram que Delson tinha crises de ciúme constantes e chegou a demonstrar desconfiança até em relação ao próprio cunhado.

Delson tem três passagens pela polícia — duas por homicídio e uma por tráfico de drogas — e permanece preso à espera de audiência de custódia. O caso foi considerado o primeiro feminicídio de 2026 no Amapá.