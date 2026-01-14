Defeso do caranguejo-uçá em 2026 terá seis períodos no Amapá

Captura, transporte e comercialização ficam proibidos durante a fase reprodutiva da espécie. Foto: Sal Lima/GEA

De Macapá (AP)

O calendário do defeso do caranguejo-uçá em 2026 já está definido no Amapá e estabelece os períodos em que ficam proibidas a captura, o transporte e a comercialização da espécie, justamente durante a fase da andada, quando ocorre a reprodução nos manguezais.

As restrições valem para seis intervalos ao longo do primeiro semestre: 1º a 6 de fevereiro, 17 a 22 de fevereiro, 3 a 8 de março, 18 a 23 de março, 1º a 6 de abril e 17 a 22 de abril, este último condicionado à extensão do período reprodutivo.

A definição do calendário foi anunciada pelo Governo do Amapá, que informou que haverá reforço na fiscalização durante o defeso. Comerciantes que mantêm estoque do crustáceo devem realizar a declaração obrigatória antes do início de cada período, conforme a legislação ambiental.