Denarc apreende 33 kg de skank e faz prisão

Droga estava enterrada em área de mata entre Macapá e Santana e foi localizada após denúncia

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc) apreendeu 33 quilos de skank na tarde de quinta-feira (15), em Macapá. A droga foi localizada em uma área de mata em um dos ramais do Porto do Céu, no bairro Coração, após a prisão de um homem de 36 anos. Ele não possuía antecedentes criminais. A companheira dele, que estava junto no momento da abordagem, foi ouvida e liberada.

A operação foi coordenada pelo delegado Leonardo Alves e teve início na área comercial de Santana. O casal foi abordado em uma motocicleta após denúncias indicando que um homem teria recebido um carregamento de drogas e o escondido em área rural, fazendo a distribuição em pequenas quantidades.

Segundo o delegado, a moto e o suspeito possuíam as características repassadas à polícia. Durante a abordagem, foi encontrada no baú do veículo uma porção de skank.

O condutor, então, decidiu colaborar e levou os agentes até uma área de difícil acesso no bairro Coração, onde estavam enterrados mais 32 quilos da substância, cobertos com galhos e folhas.

Após o flagrante, os policiais foram até a residência do casal, no residencial Aquaville, em Santana, onde apreenderam R$ 15 mil em dinheiro. Todo o material e os envolvidos foram encaminhados à sede da Denarc, onde foi realizado o procedimento de prisão em flagrante.

De acordo com o delegado Leonardo Alves, o suspeito estaria atuando como responsável pela guarda e entrega de pequenas porções da droga. O delegado afirmou que, atualmente, não há circulação de grandes quantidades de entorpecentes sem ligação com organizações criminosas.

“Não existe mais tráfico, transporte ou armazenamento de drogas em quantidade de quilos sem envolvimento de facção criminosa”, destacou.

Ele explicou ainda que é comum que grupos criminosos recrutem pessoas sem antecedentes para funções de guarda, transporte ou entrega de entorpecentes, justamente para evitar suspeitas das forças de segurança.

Desdobramentos da investigação

Alves também revelou que a apreensão desta quinta-feira está relacionada a outra ação realizada na quarta-feira (14), quando a Denarc já havia retirado 5 quilos de skank de circulação.

As embalagens, a forma de preparo e demais características do material apreendido indicam que se trata da mesma carga. A investigação agora busca identificar os responsáveis pela remessa e a facção envolvida.

“Esse casal, principalmente o homem, atuava apenas como intermediário. Agora o trabalho continua para identificar o verdadeiro dono da droga e quem trouxe o carregamento para o estado”, completou o delegado.

O homem foi autuado por tráfico de drogas e resistência. A mulher foi ouvida como testemunha e liberada.