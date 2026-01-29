Denarc prende 2 e intercepta entrega de drogas no Miracema

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma operação da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc) colocou dois traficantes atrás das grades e desarticulou parte de um esquema de distribuição de drogas em Macapá. A dupla, de 28 anos de idade, foi presa em bairros distintos.

A ação começou após uma denúncia anônima revelar que uma entrega de drogas estava prestes a acontecer no habitacional Miracema, na zona norte da capital. Os agentes montaram campana e flagraram o primeiro suspeito circulando em um veículo, carregando o entorpecente que abasteceria o tráfico na região.

Na abordagem, foram encontrados um tablete grande de crack, além de outra porção menor já pronta para ser comercializada.

O flagrante teve desdobramento, e o outro homem envolvido, apontado como fornecedor da droga, foi localizado em seguida na região central. Ele levou os policiais até o imóvel usado como esconderijo do tráfico, no bairro Beirol, onde foram apreendidos mais entorpecentes do tipo crack e maconha, escondidos no banheiro da casa.

Também foram encontrados uma balança de precisão e R$ 6.650 em dinheiro, valor que a polícia acredita ser proveniente da venda de entorpecentes.