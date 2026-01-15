Dentro da casa, bandidos fizeram ligação antes de executar idoso de 72 anos

O crime ocorreu na noite de quarta-feira (14); suspeitos invadiram a residência em busca de uma arma de fogo e executaram a vítima após ligação telefônica.

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A Polícia Militar atendeu, na noite da última quarta-feira (14), uma ocorrência de homicídio qualificado na Rua da Usina, em Laranjal do Jari. A vítima, identificada como Silvestre Ataíde Lindoso, de 72 anos, foi morta a tiros dentro de sua própria residência por dois indivíduos ainda não identificados.

De acordo com informações da Diretoria de Comunicação da PM, o crime aconteceu por volta das 20h. Testemunhas relataram que dois homens invadiram o imóvel e renderam todos os moradores, ordenando que se deitassem no chão.

Os criminosos iniciaram uma revista minuciosa pelo interior da casa. O objetivo da dupla, segundo os relatos, seria encontrar uma arma de fogo que supostamente estaria em posse do idoso.

Um detalhe que chama a atenção na investigação é que, antes de dispararem contra a vítima, os suspeitos realizaram um contato telefônico com uma terceira pessoa. Logo após a comunicação, os indivíduos decidiram executar Silvestre.

A perícia preliminar indica que foram utilizados disparos de arma de fogo, aparentemente de calibre .40. Após o crime, os suspeitos fugiram do local e seguem foragidos.

O caso foi oficialmente comunicado à Delegacia de Polícia Civil de Laranjal do Jari, que ficará responsável por investigar a motivação do crime e identificar os autores do homicídio e o possível mandante que estava ao telefone.