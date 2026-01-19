Denúncia de assédio e retirada de placa aprofundam crise na OAB do Amapá

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)
O clima fechou de vez pelas bandas da seccional da OAB no Amapá. Além do conflito entre diretores que virou até processo judicial, uma nova polêmica tumultuou ainda mais a gestão da entidade. Alguém do comando da gestão teria mandado retirar a placa com o nome que batiza o auditório da Ordem em Macapá, gerando grande descontentamento em parte da classe e aplicando uma saia justa do presidente, Israel da Graça. Além de negar qualquer participação no episódio, ele mandou instaurar um procedimento interno para identificar os responsáveis pela atitude, considerada truculenta.
O auditório leva o nome do desembargador Manoel Brito, falecido em 2021. A escolha foi feita pelo filho dele, Auriney Brito, quando foi presidente da OAB por dois mandatos. O próprio Manoel Brito também foi presidente da casa. Na semana passada, a placa simplesmente sumiu. Nos bastidores, os comentários são de que a iniciativa teria partido de uma representante da entidade.
O presidente Israel da Graça anunciou nas redes que o ato será rigorosamente apurado e destacou que repudia atitudes que atentem contra o patrimônio e a memória da entidade. Segundo ele, a iniciativa de retirar a homenagem não condiz com os princípios institucionais da Ordem.
Israel da Graça informou ainda que determinou a confecção de outra placa com o mesmo nome “como medida de respeito, preservação da memória institucional e valorização do legado deixado por aqueles que contribuíram para a construção da história desta Seccional”, declarou.
Uma assembleia estava marcada para amanhã (20) para debater o tema, mas a reunião acabou sendo cancelada.
Essa, no entanto, não é a única crise na atual gestão. No fim do ano passado, a vice-presidente Christina Rocha ajuizou uma queixa-crime contra o presidente Israel da Graça por assédio moral e também levou o caso ao Conselho Federal da OAB, aprofundando o desgaste interno.