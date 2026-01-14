Detento monitorado com tornozeleira eletrônica é flagrado com drogas

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)
Uma equipe de radiopatrulhamento do 2º Batalhão da Polícia Militar prendeu um homem por suspeita de tráfico de drogas na noite desta terça-feira (13), na zona norte de Macapá. A ação ocorreu após informações repassadas pelo serviço de inteligência da corporação (SIPOM), indicando que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes em frente a um bar na Rua Vereador Júlio Maria Pinto Pereira, no bairro Jardim Felicidade 1.
Ao chegar ao local, os militares visualizaram vários suspeitos e realizaram abordagem. Segundo a PM, um dos homens usava tornozeleira eletrônica. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com ele seis porções pequenas e uma porção grande de maconha, além de 20 trouxinhas de crack e R$ 122 em espécie.
De acordo com a guarnição, o uso de algemas foi necessário para garantir a segurança dos envolvidos.
Após consulta nominal, o suspeito foi identificado como Rômulo Marques Cardoso, de 25 anos. A PM informou que ele já possui passagem criminal por latrocínio.
O material apreendido e o detido foram encaminhados ao Ciosp do Pacoval, onde o caso foi apresentado para os procedimentos legais.