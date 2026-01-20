Detetive particular diz que infidelidade ainda é o tema que mais gera casos

Por LEONARDO MELO, de Macapá

Uma das profissões mais curiosas — e, às vezes, perigosa — envolve uma receita que mistura paciência, planejamento, técnicas de apuração e tecnologia. Entre os clientes que contratam detetives particulares, normalmente estão famílias e empresas que investigam suspeitas sobre funcionários. No entanto, os casos mais recorrentes seguem sendo os de cônjuges desconfiados com infidelidade.

O Portal SelesNafes.Com conversou com um detetive que se identifica como “Detetive Sombra”, de Macapá, que contou como funciona o trabalho, quais casos ele evita e que tipo de preparo considera necessário para atuar na área.

A campana exige muito cuidado?

Sombra: Sim, pois se queimar a campana bota tudo a perder na investigação, dependendo da complexidade da investigação em que eu vou me encontrar.

Você já recusou algum caso?

Sim. Teve uma vez que uma cliente pediu para que eu seguisse seu marido, que é policial militar. Tive que recusar a investigação.

Por que?

Policial tem treinamento acima do meu. É superior. Não tenho a técnica evasiva para isso. Tem profissional que tem qualificação pra isso. Policiais do serviço de inteligência, de alta patente e federais, por exemplo. Coragem eu tenho. Não tenho é a técnica e conhecimento para isso, apesar de existirem cursos nesse nível.

Como você entrou nessa área e o que te atrai nela?

Como trabalho na área jornalística há mais de 18 anos fazendo reportagens de alto risco, me profissionalizei nessa área. Viver em ‘modo de adrenalina’ investigativa é muito bom. Percebi que é o que eu amo. É a área que me encanta.

Existe formação para ser detetive particular?

Sim existe. As escolas de detetives ficam em São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje, graças à tecnologia é possível cursar à distância. Mas, para te aceitarem como aluno é muito burocrático. Existe a teoria, mas o ensino é muito mais baseado na prática. Os cursos que eu fiz foram de jornalismo investigativo, detetive iniciante, detetive sênior profissional e investigador privado.

Qual é o primeiro passo de uma investigação?

Primeiro passo de uma investigação é analisar no contexto geral (do alvo), várias formas de entrar nela e aprofundar, mas com todos os cuidados para não ser descoberto.

Quais tipos de investigação você mais realiza?

Conjugal e infiltração.

O que é a infiltração?

Entrar num local sem ser percebido, como um espião.

Quais são os princípios básicos do seu trabalho?

Profissionalismo acima de tudo, e isso inclui sigilo e descrição ao máximo.

E que características um bom detetive precisa ter?

Coragem, determinação, saber analisar de vários ângulos diferentes as situações e, principalmente, força de vontade.

