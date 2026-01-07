“Deus dá em dobro, meus filhos estão vivos”: O alívio da mãe que viu o fogo levar sua casa e sua igreja

Líder religiosa perdeu templo e residência em incêndio no Novo Buritizal; mais de 10 famílias ficaram desabrigadas e recebem assistência do Estado.

Por RODRIGO ÍNDIO

O som do estalar da madeira sendo consumida pelo fogo interrompeu o que deveria ser um dia de celebração no bairro Novo Buritizal, em Macapá. Na tarde desta quarta-feira (7), um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de ressaca na Avenida Antônio Ferreira de Jesus, transformando em fumaça o esforço de anos de várias famílias. Entre os destroços, uma voz se destacava não pelo desespero, mas por uma fé inabalável: a da Pastora Diana Rodrigues.

Diana é a líder do Ministério Cenáculo. Hoje, a comunidade encerrava uma campanha de sete dias de oração. O que ninguém esperava é que o encerramento acontecesse em meio aos escombros. A pastora perdeu tudo — sua casa e o templo onde reunia seus fiéis. Mesmo visivelmente abalada e cercada pela fumaça que ainda pairava no ar, Diana mantinha o olhar fixo no que restou, mas com o coração voltado para o que não se queima.

“Deus dá em dobro, meus filhos estão vivos. A igreja de Jesus vai continuar, porque Ele é fiel. Ontem o pastor falou que, para ganhar, às vezes é preciso perder. Eu perdi tudo, mas isso não importa diante da vida”, desabafou a pastora, enquanto buscava notícias de vizinhos e amigos.

A maior angústia de Diana não era material. Enquanto as chamas subiam, seu clamor era pelas vidas.

“Eu só tenho medo de alguém estar lá atrás. Cadê os meninos? Estão para cá?”, perguntava, angustiada.

O alívio veio com a confirmação do Corpo de Bombeiros: apesar das perdas materiais severas, o bem mais precioso foi preservado.

O Tenente Coronel Sandro Sanches, porta-voz do Corpo de Bombeiros, confirmou que cerca de sete edificações foram atingidas. Ainda não se sabe o moto

“Nossa missão é evitar a propagação em áreas sensíveis como esta, onde a madeira e a proximidade das casas facilitam o fogo. Felizmente, não houve vítimas fatais nem feridos graves, apenas atendimentos por inalação de fumaça e choque emocional”, explicou o Coronel.

Corrente de Solidariedade

O cenário no Novo Buritizal agora é de rescaldo e silêncio, interrompido apenas pelo choro de quem tenta entender o que sobrou. Mais de 10 famílias ficaram desabrigadas. Equipes de assistência social do Governo do Estado já estão no local realizando o cadastramento das famílias para garantir abrigo e suporte básico.

Para a Pastora Diana, o terreno agora cinzento é solo de esperança. Para ela, a palavra que define o amanhã não é “perda”, mas sim restituição. Quem quiser ajudá-la, o pix da pastora é o 601.946.772.49.