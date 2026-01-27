Durante audiência de custódia, família de Paula Barroso pede justiça: ‘me matou também’

Ato reuniu parentes, amigos e familiares de outras vítimas de feminicídio em frente ao Fórum de Macapá, onde ocorria a audiência

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Um cenário de dor profunda, indignação e um clamor uníssono por justiça marcou a tarde desta terça-feira (27) em frente ao Fórum de Macapá. Familiares e amigos da enfermeira e ex-miss Benedita de Jesus Barroso, de 30 anos, conhecida carinhosamente como ‘Paula Barroso’, realizaram um ato de protesto enquanto ocorria a audiência de custódia de Alciderico Santos Moreira, de 51 anos, o “Alcir Santos”, acusado de assassinar a esposa.

Com cartazes e gritos de ordem, os manifestantes pediam que o acusado permaneça preso. O grupo recebeu o apoio de familiares de outras vítimas de feminicídio no estado, reforçando o debate sobre a violência contra a mulher no Amapá.

“Ele não matou só ela, ele me matou também. Queremos justiça, ele não pode ser solto. Quando ele fez isso, ele não lembrou dos filhos, ele não lembrou que tinha doença — e agora ele quer lembrar que tem doença. Que ele pague pelo que fez”, desabafou Dinair Barroso, irmã da vítima, em meio a lágrimas, referindo-se ao argumento da defesa.

No momento do ato, Alcir chegou na viatura da Polícia Civil.

O crime

O feminicídio ocorreu por volta das 22h do último domingo (25), em um estabelecimento comercial de propriedade do casal, localizado na comunidade do Bonito, no km 17 da BR-210. Segundo testemunhas, após uma discussão, Paula foi atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Alcir Santos fugiu do local em uma caminhonete, sendo capturado pela Polícia Civil no fim da manhã de segunda-feira (26), na altura do km 33 da mesma rodovia. Em depoimento preliminar, o suspeito alegou que o disparo foi acidental, versão que é contestada pela investigação conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam).

Sonhos interrompidos

Paula Barroso vivia um momento de ascensão e realização. Mãe de dois filhos (de 7 e 10 anos), ela havia se formado recentemente em Enfermagem e possuía uma carreira de destaque em concursos de beleza, tendo sido coroada Rainha Interdistrital em 2023 e participado do Miss dos Bairros no final de 2025.

Nas redes sociais, Paula era conhecida por incentivar outras mães a seguirem seus sonhos. Hoje, seus filhos seguem sob os cuidados da avó materna.

O corpo de Paula Barroso está sendo velado no bairro Infraero 2. O sepultamento está previsto para as 16h30 desta terça-feira, no Cemitério São Francisco de Assis, em Macapá.