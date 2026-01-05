Em clima de solidariedade, Zé Luiz toma posse definitiva na Câmara de Macapá

Parlamentar petista substitui definitivamente Claudiomar Rosa (PT), que se afastou por problema de saúde

Por RODRIGO DIAS

Em cerimônia realizada na manhã desta segunda-feira (5), a Câmara Municipal de Macapá (CMM) oficializou a posse definitiva do vereador Zé Luiz (PT). O parlamentar, que já vinha atuando como suplente, assume a titularidade do cargo na vaga anteriormente ocupada por Claudiomar Rosa (PT), que se encontra afastado por motivos de saúde desde março de 2025.

A solenidade foi conduzida pelo presidente da Casa, vereador Pedro DaLua (União Progressista), e contou com a presença de familiares de Zé Luiz e diversos colegas parlamentares. O rito incluiu a entrega de documentos, o juramento regimental e a assinatura do termo de posse.

A mudança ocorre devido aos prazos estabelecidos pela Lei Orgânica do Município e pelo Regimento Interno da CMM. Como Claudiomar Rosa não reuniu condições clínicas para retornar ao cargo após sucessivas licenças, a posse do suplente tornou-se um imperativo legal para que a representatividade da bancada não fosse prejudicada.

O presidente Pedro DaLua enfatizou o caráter “paradoxal” do momento, destacando que a posse, embora legítima, ocorre sob circunstâncias tristes.

“Não dá para festejar como se fosse uma vitória normal. A posse se dá pela impossibilidade de retorno do vereador Claudiomar. Por outro lado, o vereador Zé Luiz foi digno, honrado e fez todos os esforços jurídicos e legislativos para que o mandato de Claudiomar fosse preservado pelo maior tempo possível”, afirmou DaLua.

Em seu discurso, Zé Luiz agradeceu à família, representada pela esposa, pela filha e pela irmã, e reforçou que sua atuação será pautada pelo respeito ao legado de Claudiomar e pelo compromisso com os 2.593 votos recebidos.

“Não era na condição que eu queria estar, pois o mandato não está acima da vida de ninguém. Continuo orando para que Deus levante o vereador Claudiomar. Mas, enquanto estiver aqui, serei um parceiro do povo. Vou honrar o mandato com o trabalho que desempenho desde minha primeira eleição em Santana”, declarou o empossado.

Zé Luiz também destacou sua disposição integral ao trabalho legislativo, afirmando que pretende manter a assiduidade que marcou seu período como suplente.

“Não penso em faltar. Quero estar sempre à disposição do povo macapaense”, concluiu.