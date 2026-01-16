Em maratona por obras, Clécio apresenta ‘Aldeia da Paz’ e revisita entregas

Estrutura está senco construída com piscina, cursos e serviços gratuitos, com inauguração prevista entre junho e julho de 2026

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A Zona Norte de Macapá está prestes a receber um centro de convivência e serviços que promete ampliar o acesso da população a cidadania, esporte, cultura, educação e assistência social. Batizado de Aldeia da Paz, o complexo foi projetado para reunir em um único espaço atendimentos e atividades gratuitas voltadas à comunidade. A obra foi apresentada nesta sexta-feira (16) pelo governador Clécio Luís (SD) durante o início de uma maratona de visitas em obras.

O Aldeia da Paz está localizado às margens da Rodovia Centenário, próximo ao Residencial Miracema, e foi planejado para impactar diretamente mais de 50 mil pessoas. Quando concluída, a estrutura contará com diversos ambientes e frentes de atendimento.

No eixo do esporte e lazer, o complexo terá piscina semiolímpica e quadra poliesportiva. Já na área de cidadania, estão previstas unidades do Super Fácil e da Defensoria Pública.

O atendimento em saúde será reforçado com consultórios médicos e odontológicos, além de salas para atendimento multidisciplinar. O espaço também prevê incentivo à educação e cultura, com biblioteca, laboratório de informática, auditório e salas de capacitação, além de ações com foco em sustentabilidade, como a implantação de horta comunitária.

O projeto é resultado de articulação política que garantiu cerca de R$ 15 milhões em emendas federais, destinadas pelo senador Randolfe Rodrigues (PT-AP). Durante a vistoria, Clécio destacou o papel social do equipamento e agradeceu aos trabalhadores da obra.

“O Amapá está na direção certa. Teremos aqui muita cultura, formação e paz. Viemos agradecer aos operários que fazem as nossas obras acontecerem. Tem gente que fala, tem gente que faz”, afirmou o governador.

“Nós vamos ter aqui o maior equipamento social da história do Amapá. Um espaço para integrar e receber as famílias da zona norte e de todos os cantos do estado, trazendo educação, saúde e alegria aos amapaenses”, pontuou o senador.

As obras seguem em ritmo acelerado, com previsão de inauguração entre junho e julho de 2026. A expectativa é que o complexo reduza distâncias e facilite o acesso da população da Zona Norte a serviços essenciais, que hoje exigem deslocamentos para outras regiões da capital.