Em nova tentativa de homicídio, mulheres mantém ciclo de vinganças em Oiapoque

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Um ciclo de vinganças envolvendo um grupo de mulheres no município de Oiapoque, a 590 quilômetros de Macapá, registrou mais um episódio violento na tarde desta sexta-feira (23), no centro da cidade. Uma jovem de 18 anos foi atacada dentro de um salão de beleza e ferida com sete facadas. Dias antes, ela e a própria mãe, de 39 anos, também foram autoras de uma tentativa de homicídio contra outra mulher, de 33 anos, que sofreu 18 golpes de faca.

A rivalidade já resultou em pelo menos três ocorrências graves, segundo apuração do Portal SelesNafes.Com. O primeiro caso aconteceu em um bar, há cerca de duas semanas, e ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de um vídeo que mostra uma discussão entre duas mulheres. Durante a briga, uma delas saca um terçado e fere a outra. Um dos golpes quase atingiu o pescoço da vítima.

Em retaliação, no fim de semana passado, a mulher que havia usado o terçado se tornou alvo. Mãe e filha, envolvidas na confusão do bar, desferiram 18 facadas nela. As duas chegaram a ser presas por tentativa de homicídio, mas foram liberadas após audiência de custódia, com a condição de não se aproximarem da vítima, que permanece internada em estado grave.

Nova vingança

Ontem, por volta das 17h, a filha de 18 anos, Jamily Santos da Silva (liberada pela justiça), estava sendo atendida em um salão de beleza quando foi surpreendida por outra mulher, identificada posteriormente como Adriele Nunes de Almeida. Após desferir sete facadas, a suspeita fugiu.

“Fizemos diligências, mas descobrimos que depois do crime ela pegou um barco e atravessou para Saint-Georges (na Guiana Francesa), onde não podemos prendê-la”, explicou o major Uesclei, subcomandante da PM em Oiapoque.

Jamily, que fazia um procedimento estético nas sobrancelhas no momento do ataque, também está internada no Hospital de Emergência de Oiapoque e, segundo informações preliminares, não corre risco de morte.

A Polícia Civil investiga o conflito e tenta identificar todos os envolvidos na sequência de agressões.