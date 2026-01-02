Em Salinas, motorista é morto a tiros após colisão em congestionamento

Discussão após batida entre dois veículos terminou em homicídio na rampa de acesso à Praia do Atalaia; suspeito foi preso em flagrante

Por PEDRO PESSOA, de Salinópolis (PA)

O primeiro dia de 2026 foi marcado por violência e transtornos na Praia do Atalaia, em Salinópolis, um dos principais destinos turísticos do Norte do Brasil. Banhistas que seguiam para a orla foram surpreendidos por um intenso congestionamento logo na entrada da rampa de acesso ao local, provocado por um homicídio registrado no início da noite.

Segundo informações de testemunhas, a situação teria começado após um acidente de trânsito envolvendo um Chevrolet Ônix e um Fiat Strada. Após a colisão, o motorista da Strada desceu do veículo para tirar satisfação com o condutor do Ônix e passou a bater insistentemente no vidro do carro.

Ainda de acordo com relatos, o motorista do Ônix não abaixou o vidro. Em meio à discussão, o condutor da Strada sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo, que atingiu o motorista do outro veículo. A vítima morreu ainda dentro do carro.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para isolar a área e controlar a situação. O suspeito de efetuar o disparo foi preso em flagrante pouco tempo depois. Até o momento, os nomes dos envolvidos não foram divulgados pelas autoridades.

Os veículos permaneceram parados na rampa após o crime, o que agravou o trânsito — já intenso neste período do ano, quando Salinópolis recebe milhares de turistas de várias regiões do Brasil.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a movimentação de pessoas na área e o congestionamento formado na entrada da praia. Uma testemunha relatou o momento logo após o ocorrido:

“Encostou carro com carro aqui na rampa (…) Aí o cara batendo, batendo, batendo e o cara não baixou o vidro. Ele puxou a pistola. Pegou no peito do cara aí. Mas já pegaram o cara na Strada. Eu acho também que é polícia”.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias do crime.