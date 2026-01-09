Emenda parlamentar garante ampliação de UBS e novo complexo de diagnóstico em Tartarugalzinho

Novo complexo de diagnóstico vai reduzir deslocamentos e ampliar o acesso da população de Tartarugalzinho a exames laboratoriais e de imagem

De Macapá (AP)

Tartarugalzinho dá um passo decisivo para transformar a oferta de serviços de saúde no município. A partir de emenda parlamentar do deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT), o município vai ampliar a Unidade Básica de Saúde e implantar um complexo de diagnóstico, que reunirá o Laboratório Municipal e um Centro de Imagens, ampliando o acesso da população a exames essenciais.

O investimento fortalece a atenção básica e enfrenta um dos principais gargalos da saúde local: a necessidade de deslocamento para outros municípios em busca de exames laboratoriais e de imagem. Com a nova estrutura, moradores de Tartarugalzinho passam a contar com atendimento mais rápido, próximo de casa e integrado à rede municipal.

A ampliação da UBS permitirá melhores condições de atendimento, com novos ambientes para consultas, procedimentos e acolhimento dos pacientes. O espaço será preparado para atender à demanda crescente da população, garantindo mais conforto tanto para usuários quanto para os profissionais de saúde.

Já o Laboratório Municipal de Análises Clínicas representa um avanço importante para o diagnóstico precoce e o acompanhamento de tratamentos, reduzindo filas e tempo de espera. A implantação do Centro de Imagens complementa esse cuidado, oferecendo exames fundamentais para decisões clínicas mais seguras e eficientes.

“Essa é uma conquista construída de forma coletiva. Quero cumprimentar o prefeito Bruno Mineiro pela sensibilidade e compromisso com a saúde de Tartarugalzinho, e a deputada Liliane Abreu, que sugeriu e ajudou a viabilizar essa iniciativa. Quando há parceria e diálogo, quem ganha é a população, com mais acesso e dignidade no atendimento à saúde”, destacou o deputado federal Dorinaldo Malafaia.