Empresário anuncia navio para 1,2 mil passageiros na inauguração do ‘Porto do Povo’

Obra fui custeada com emendas do senador Randolfe e atende um antigo anseio dos moradores do município a 17 km de Macapá

Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Nascido e criado na Área Portuária de Santana, município a 17 km de Macapá, Rubens Gazol, de 52 anos, reside e trabalha no local como carregador de malas. Ele esteve presente na inauguração do novo Terminal Hidroviário, o Porto do Povo, nesta sexta-feira (30). Um sonho antigo que acaba de se tornar realidade.

“Sinceramente, pensei que ao longo da minha vida, eu não iria ver o porto concluído. Eu lembro dos meus familiares, alguns já partiram, que trabalharam com a esperança de ver o porto terminado. Eu estou tendo essa chance e confesso que isso tudo é um sonho realizado”, afirmou.

A Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte (IP4) foi construída numa ação conjunta que envolveu Prefeitura de Santana, Governo do Estado, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), através do Governo Federal e teve um custo de aproximadamente R$ 23 milhões, emendas do senador Randolfe Rodrigues (PT). A entrega oficial ocorreu nesta sexta-feira (30) e atraiu milhares de pessoas.

Após uma espera de quase 70 anos, a obra foi executada pelo DNIT, com o objetivo de modernizar a infraestrutura do transporte fluvial no estado. Erguido em uma área de aproximadamente 4 mil metros quadrados, e irá contribuir para a melhoria da mobilidade urbana, do transporte de passageiros e da atividade comercial.

A obra marca um importante progresso na consolidação da estrutura, que está pronta para receber os sistemas e equipamentos operacionais. O local conta com cais flutuante, que recebeu pintura de proteção interna e fechamento do convés, elementos essenciais para garantir a durabilidade da estrutura e a segurança operacional.

Luis Rebelo que atua no ramo de navegação, afirma que a construção do novo terminal, representa novas possibilidades de negócios. Segundo ele, até junho deste ano, o planejamento de sua empresa é colocar navios partindo e chegando no porto de Santana, todos os dias.

“Uma infraestrutura desta, nos faz pensar em investir cada vez mais. Nós estamos finalizando a construção de um navio com capacidade para cerca de mil e duzentos passageiros. A ideia é coloca-lo na rota Santana/Belém, Belém/Santana, trazendo e levando cargas com passageiros”, anunciou.

Um dos itens construídos no IP4 foi o muro de contenção na orla, obra que garante a proteção da área portuária contra a força das águas e variações do nível do rio. Os tirantes, estruturas metálicas que funcionam como ancoragens, fixando o muro ao solo e garante sua estabilidade, e resistência à pressão exercida pelas águas, é outro item instalado.

Desde o início das obras, em 2023, o senador Randolfe Rodrigues, atuou para agilizar etapas financeiras, técnicas e burocráticas, reforçando o compromisso de oferecer à população uma infraestrutura portuária moderna. O IP4 de Santana terá papel fundamental na melhoria da mobilidade regional, ampliando o acesso a comunidades ribeirinhas e fortalecendo o escoamento de mercadorias por via fluvial, de forma mais segura e eficiente.

“Aqui a história se faz presente. De um porto que possui uma importância significativa para o povo e o chamamos de o Porto do Povo de Santana. Os pioneiros desta cidade, desde a época de Juscelino Kubitscheck que esteve na inauguração do porto da Icomi, agora a população terá um espaço adequado e merecido. Não é justo, termos as idas e vindas das pessoas, sem um espaço adequado. Sem falar na economia que irá se movimentar aqui em Santana”, destacou Randolfe.

Principais Características e Benefícios

Infraestrutura: Área de aproximadamente 4 mil metros quadrados com dois pavimentos, guichês, salas administrativas, lanchonetes e estacionamento.

Capacidade: Atracação simultânea de até cinco embarcações, com cais flutuante que se adapta às variações da maré.

Conectividade: Focado no conforto de passageiros (embarque/desembarque) para o Pará e municípios do Amapá.

Mobilidade e Segurança: Acessibilidade universal, áreas de segurança e áreas cobertas.

O terminal, visa fortalecer o comércio, turismo e a mobilidade de ribeirinhos, oferecendo uma opção organizada e segura, substituindo antigos pontos de embarque improvisados.