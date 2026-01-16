Empresário e ex-deputado Haroldo Abdon morre aos 55 anos

Ele passou mal na quinta-feira (15), foi submetido a cirurgia cardíaca de emergência no Hospital São Camilo, em Macapá, mas não resistiu

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Morreu na madrugada desta sexta-feira (16), em Macapá, o empresário e ex-deputado estadual Haroldo Abdon, de 55 anos. Ele adotou como sobrenome político a marca de uma de suas empresas, a Top Fiat.

Haroldo também atuou como vereador de Macapá. Em 2018, na condição de suplente, assumiu mandato na Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) após a cassação do diploma da deputada Mira Rocha (PRB). Ela perdeu o mandato por crimes eleitorais nas eleições de 2014.

Ainda em 2018, pelo PSDB, Haroldo tentou renovar o mandato, mas obteve cerca de 3,8 mil votos, insuficientes para se eleger. Em 2022, já pelo PP, voltou a disputar uma vaga na Alap e alcançou 2,5 mil votos, ficando novamente fora do Parlamento.

De acordo com relatos de amigos, na quinta-feira (15) ele passou mal e foi levado ao Hospital São Camilo, onde foi submetido a uma cirurgia cardíaca de emergência, mas não resistiu.

O velório ocorre na Avenida Coaracy Nunes, nº 1019, no bairro Central de Macapá.