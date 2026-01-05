Ensino fundamental e EJA: confira as datas de matrícula no Amapá

Pré-matrícula on-line oferta mais de 12 mil vagas no Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos

Da REDAÇÃO

Começa na próxima terça-feira, 6 de janeiro, a partir das 14h, o período de matrículas unificadas da ampla concorrência para o Ensino Fundamental e para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas escolas da rede estadual de ensino do Amapá, em Macapá e Santana.

Segundo o Governo do Amapá, a pré-matrícula será feita pela internet, no site escolapublica.ap.gov.br, entre os dias 6 e 8 de janeiro. Nos demais municípios do estado, o procedimento ocorre de forma presencial, diretamente nas escolas da rede estadual de ensino do Amapá.

Estão sendo ofertadas mais de 9,9 mil vagas para o Ensino Fundamental e cerca de 2,5 mil para a EJA. Estudantes que participaram da chamada escolar devem confirmar os dados e escolher a unidade desejada. Quem não participou precisa realizar o cadastro completo no sistema.

A matrícula presencial, com a entrega da documentação exigida, acontece de 7 a 9 de janeiro. A orientação é que pais, responsáveis e estudantes fiquem atentos aos prazos para garantir a vaga.