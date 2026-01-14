Escolas de samba do Amapá confirmam nova data dos desfiles

Ensaios técnicos também ganham novas datas. Adiamento é motivado por atraso na montagem da estrutura na Ivaldo Veras

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap) anunciou oficialmente, nesta quarta-feira (14), uma alteração significativa no cronograma do Carnaval 2026. Os desfiles das dez agremiações que compõem os grupos de Acesso e Especial, inicialmente previstos para ocorrer nos dias 6 e 7 de fevereiro, foram transferidos para o final de semana seguinte, nos dias 13 e 14 de fevereiro.

O principal motivo para o adiamento é o atraso no início da montagem da estrutura no Sambódromo de Macapá. De acordo com a Liesap, a empresa responsável pela logística informou que são necessários, no mínimo, 25 dias de trabalho contínuo para garantir que a avenida Ivaldo Veras esteja pronta para o espetáculo.

Esse prazo é fundamental para a montagem de arquibancadas, camarotes e, principalmente, para a instalação dos sistemas de iluminação e som, garantindo a segurança de foliões e trabalhadores.

Além da questão logística, a diretoria da Liesap fundamentou a decisão em critérios jurídicos previstos no estatuto da entidade. A decisão foi tomada em reunião extraordinária realizada com representantes das escolas de samba na noite da última terça-feira (13).

O regulamento oficial permite que a diretoria executiva altere o calendário de desfiles diante de situações caracterizadas como “força maior”.

Nesse caso, a impossibilidade de entregar a estrutura física a tempo foi enquadrada como tal, oferecendo o amparo legal necessário para a reorganização do evento sem prejuízos contratuais às agremiações.

Com a atualização das datas principais, o cronograma dos ensaios técnicos também sofreu ajustes. O momento em que as escolas testam a evolução e a harmonia na avenida, que ocorreria de 28 de janeiro a 1º de fevereiro, agora acontecerá nos dias 4, 5 e 6 de fevereiro.

A Liga ressaltou que, apesar do contratempo na infraestrutura, a nova data permitirá que as escolas de samba ganhem uma semana extra de preparação, garantindo que o brilho e a competitividade do Carnaval amapaense não sejam comprometidos.