Ex-miss e enfermeira é morta a tiros na BR-210; marido é o principal suspeito

Enfermeira e ex-miss Benedita de Jesus Barroso, de 30 anos, foi assassinada a tiros na zona rural de Macapá após discussão

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A Polícia Civil do Amapá investiga o assassinato da enfermeira e ex-miss Benedita de Jesus Barroso, conhecida como Paula Barroso, de 30 anos, ocorrido na noite do último domingo (25), na comunidade do Bonito, no km 17 da BR-210, zona rural de Macapá. O caso é tratado como feminicídio e o principal suspeito é o marido da vítima, identificado como Alciderico Santos Moreira, de 51 anos, conhecido como “Alcir Santos”.

De acordo com informações preliminares, Paula estava em um estabelecimento comercial às margens da rodovia, onde pessoas consumiam bebidas alcoólicas. Testemunhas relataram que houve um desentendimento entre o casal. Durante a discussão, o suspeito teria efetuado disparos de arma de fogo contra a esposa e fugido em seguida em uma caminhonete L200 Triton prata (Placa QLO1A23).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que foi acionada por volta das 22h10. Paula chegou a ser socorrida por terceiros e levada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. A equipe da PRF isolou o local do crime até a chegada da Polícia Judiciária e da perícia.

Trajetória de sonhos

Paula Barroso era uma figura conhecida e querida em Macapá. Em 2023, foi eleita Rainha Interdistrital e, no final de 2025, representou o bairro KM-09 no concurso Miss dos Bairros. Além da carreira nas passarelas, Paula havia realizado recentemente o sonho de se formar em Enfermagem.

Em seus perfis nas redes sociais, ela se descrevia como uma mulher cristã, dedicada à família e apaixonada pelos dois filhos, Anthony e Albert. Em um vídeo institucional gravado em outubro de 2025, Paula deixou uma mensagem de incentivo para outras mulheres.

“Você que é mãe e tem um sonho em se tornar miss ou modelo, nunca desista (…) é um momento de você tornar isso uma realidade para a sua vida”, declarou na ocasião.

Investigação e repercussão

O crime causou profunda indignação entre amigos, profissionais da beleza e colegas de profissão de Paula. Nas redes sociais, o suspeito, Alcir Santos, costumava postar fotos de viagens em família e mensagens motivacionais, o que contrasta com a violência do ato registrado no domingo.

O casal tem dois filhos, um de sete e outro de dez anos. As crianças estão com a avó materna.

Ainda de acordo com familiares, o autor utilizava uma arma de fogo pra a proteção de seu mercantil. Em outra oportunidade ele já havia atirado em um rapaz que estaria furtando no comércio.

A Polícia Civil assumiu a ocorrência e realiza diligências para localizar o paradeiro de Alciderico. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Até o momento, o suspeito permanece foragido. Testemunhas do caso devem ser ouvidas.