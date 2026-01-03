Exército conclui pavimentação de trecho da BR-156 e poderá assumir outras obras paradas

Trecho integra o lote 4 da BR-156 e faz parte de investimento de R$ 158 milhões do PAC; proposta em análise no Congresso autoriza o Exército a assumir outras obras paradas

Por SELES NAFES

O Exército Brasileiro concluiu a pavimentação de mais de seis quilômetros da BR-156, no trecho compreendido entre Vila Nova e Matapi, no lote 4 da rodovia federal no Sul do Amapá. Além da camada asfáltica, o segmento recebeu sistema de drenagem para escoamento de águas da chuva e nova sinalização viária.

O empreendimento está sendo executado por meio de um Termo de Execução Descentralizada firmado entre o DNIT e o 8º Batalhão de Engenharia de Construção (8º BEC), unidade militar com sede em Santarém (PA) e mais de 50 anos de atuação na Amazônia.

Ao todo, o lote 4 prevê a pavimentação de 61,1 quilômetros e integra um investimento de R$ 158 milhões do governo federal por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Com 822 quilômetros de extensão (de Laranjal a Oiapoque), a BR-156 é considerada estratégica para o Amapá por levar até a fronteira com a Guiana Francesa. Mais da metade da rodovia (trecho norte) tem asfalto.

A atuação do Exército em empreendimentos de infraestrutura está no centro do Projeto de Lei Complementar nº 248/2025, que tramita no Congresso Nacional. A proposta autoriza órgãos federais, estaduais e municipais a firmarem parcerias com a Força quando houver capacidade técnica para assumir obras. Se aprovado, o Exército poderá participar da execução de obras paradas, abandonadas, obras com atraso superior a um ano e empreendimentos estratégicos de infraestrutura, como rodovias, ferrovias, metrôs, hidrovias, portos, aeroportos, geração e transmissão de energia.

O PLC foi enviado pelo presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).