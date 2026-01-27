Faccionado investigado por homicídio é preso com pistola

Homem é reincidente e responde por homicídio qualificado ocorrido em 2025, segundo a Polícia Civil

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem de 25 anos foi denunciado e preso em flagrante no início da noite desta segunda-feira (26) pela Polícia Civil do Amapá por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A ação conjunta da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) ocorreu no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá, após denúncia anônima.

Segundo a polícia, o suspeito vinha intimidando moradores e efetuando disparos de arma de fogo em meio à comunidade do bairro Jardim de Deus, área conhecida pelas constantes disputas entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas.

O delegado responsável pela operação, Kleyson Fernandes, informou que o preso é integrante de facção criminosa e reincidente na prática de crimes. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola calibre 40, de uso restrito, além de 17 munições.

“Ele já tem passagem pelo mesmo crime e também responde por um homicídio qualificado praticado em fevereiro de 2025, no município de Calçoene, em decorrência de guerra entre facções”, detalhou o delegado.

Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir e se desfazer da arma, mas foi contido pela equipe policial. Ainda no local, ele confessou que havia um segundo carregador com mais munições dentro da residência onde estava.

De acordo com a Polícia Civil, o homem chegou à região há cerca de três meses com a missão de atuar em atividades criminosas a mando da organização criminosa da qual faz parte.