Faccionado que planejava ataques a prédios da PM é morto em confronto

Por OLHO DE BOTO, de Macapá

O faccionado da Família Terror do Amapá, Welinton Evangelista de Souza Lobato, conhecido como “Skank”, de 26 anos, morreu neste sábado (10) em confronto com a Companhia de Operações Especiais do Bope (COE), da Polícia Militar do Amapá, no município de Pedra Branca do Amapari, a 187 km de Macapá.

A intervenção ocorreu após levantamentos do serviço de inteligência da corporação, que apurou que o suspeito era uma liderança do tráfico de drogas e tinha planos para atacar instalações da PM na região.

Segundo a polícia, ao ser localizado, Skank tentou fugir efetuando disparos contra os agentes do Bope. Houve revide e, após a troca de tiros, ele foi socorrido para a unidade de saúde do município, onde o óbito foi confirmado.

Os militares também apuraram que Welinton tinha o hábito de demonstrar poder, exibindo armas de fogo e dinheiro em redes sociais. Além do revólver usado por ele no confronto, foram apreendidas diversas porções de substâncias entorpecentes no local.