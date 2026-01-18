Faculdade Integrado oferece bolsas pelo ProUni para Medicina em Macapá

Instituição disponibiliza vagas integrais e parciais; inscrições começam no dia 26 de janeiro

A Faculdade Integrado, instituição de ensino localizada na Avenida Feliciano Coelho, 125, no bairro Central (Trem), Macapá (AP), anunciou sua participação na edição 2026 do Programa Universidade para Todos (ProUni), com foco na expansão do acesso ao curso de Medicina na capital amapaense. Para este ciclo, a instituição disponibiliza sete bolsas de estudo, sendo três integrais (100%) e quatro parciais (50%).

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 26 e 29 de janeiro, exclusivamente pelo portal oficial do Ministério da Educação (MEC). O programa é voltado a estudantes que realizaram o Enem 2025 e que atendam aos critérios socioeconômicos estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

Para o diretor da faculdade, Rafael Zampar, a iniciativa fortalece o cenário da saúde local. “Essas vagas representam um reforço importante na democratização do ensino e na formação de novos médicos no Amapá. Estamos ampliando as possibilidades de acesso a um curso de alta demanda em uma região que ainda enfrenta um déficit de profissionais de saúde”, destaca.

Cronograma e resultados

O MEC já estabeleceu as datas principais do processo seletivo. A pré-classificação da primeira chamada será divulgada em 3 de fevereiro, com a lista final de aprovados saindo no dia 24 do mesmo mês. Já a segunda chamada está prevista para o dia 2 de março (pré-classificação) e 19 de março (aprovados).

Após a pré-seleção no site do ProUni, os candidatos devem apresentar à Faculdade Integrado os documentos que comprovem as informações prestadas, incluindo documento de identidade, comprovativo de residência e histórico escolar. A lista completa de documentos e o edital podem ser consultados no site oficial da instituição.

Serviço

O quê: Bolsas de estudo ProUni (3 integrais de 100% e 4 parciais de 50%) para o curso de Medicina da Faculdade Integrado em Macapá (AP).

Quem: Estudantes que realizaram o Enem 2025 e que atendam aos critérios de renda e escolaridade do programa (ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em particular).

Onde: Inscrições exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Quando: Inscrições de 26 a 29 de janeiro de 2026.

Como: O candidato deve acessar o site do MEC, informar os dados do Enem e selecionar a opção do curso de Medicina na Faculdade Integrado de Macapá. A seleção é feita automaticamente com base na nota obtida no exame.