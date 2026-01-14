Falso soldado da Legião Estrangeira é preso em Manaus por crimes em Macapá

Procurado por roubo, suspeito marcava encontros pela internet para atrair vítimas e agir com violência, segundo a Polícia Civil

Por OLHO DE BOTO, de Macapá

Uma ação conjunta entre as Polícias Civis do Amapá e do Amazonas resultou na prisão de um homem procurado por roubo na cidade de Macapá. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em Manaus. Para atrair as vítimas, o investigado marcava encontros pela internet, se passando por soldado da Legião Estrangeira.

De acordo com o delegado Bruno Braz, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), o foragido responde a três inquéritos por roubo, extorsão e porte ilegal de arma de fogo.

Ainda segundo a autoridade policial, o falso soldado deixou Macapá após saber que estava sendo procurado e fugiu para Manaus, onde teria continuado a aplicar o mesmo golpe.

“Ele atraía as vítimas afirmando ser soldado da Legião Francesa e divulgava fotos ostentando viagens internacionais e artigos de luxo. Durante os encontros, agia com violência e subtraía os pertences das vítimas”, afirmou Braz.

Com informações repassadas pelos investigadores do Amapá, agentes do 9º Distrito Integrado de Polícia, sob o comando do delegado Fabiano Nascimento, localizaram e prenderam o criminoso.

Braz ressaltou a importância da divulgação do caso, já que pode haver mais vítimas que não registraram ocorrência por receio ou para preservar a intimidade. Com a prisão, elas podem procurar a DECCP para formalizar denúncia.

O nome do preso não foi divulgado. Ele tem 28 anos e está à disposição da Justiça.