Fiação aérea desordenada em Macapá será apurada criminalmente, diz MP

Investigação do Ministério Público do Amapá aponta risco à segurança da população. Foto: Divulgação/MP-AP

Compartilhamentos

De Macapá (AP)

O Ministério Público do Amapá vai investigar criminalmente a fiação aérea desordenada em Macapá. A apuração é conduzida pelo promotor de justiça Afonso Pereira, da 1ª Promotoria de Meio Ambiente.

A CEA Equatorial informou que não foi formalmente comunicada, mas acrescentou que permanece à “disposição dos órgãos competentes para prestar os esclarecimentos necessários e contribuir de forma institucional com quaisquer iniciativas que se façam necessárias, dentro dos trâmites legais e regulatórios aplicáveis”.

Segundo o MP, a grande quantidade de fios de energia, internet e telefonia espalhados pela cidade representa riscos à população, como acidentes, curtos-circuitos e danos ao meio ambiente. Muitos desses cabos estão sem uso e permanecem pendurados em postes ou sobre as vias públicas.

O promotor também cita entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considera a desorganização da fiação como poluição visual e degradação do ambiente urbano, afetando a qualidade de vida da população. De acordo com o STJ, a distribuidora de energia elétrica é responsável por organizar e retirar os cabos, inclusive os de empresas de telecomunicações.

Além da investigação criminal, o Ministério Público já acompanha o caso na área cível, por meio da Promotoria de Urbanismo, para garantir o cumprimento da lei que determina a retirada e o ordenamento da fiação aérea em Macapá.

A Delegacia de Meio Ambiente (Dema) e o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes) foram acionados para auxiliar nas apurações. Para o promotor Afonso Pereira, o problema não pode ser tratado com normalidade.