Filho que matou a mãe não tinha histórico violento

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O filho que matou a própria mãe no município de Vitória do Jari, no sul do Amapá, tinha passagens por furtos de pequenos valores, mas não possuía registros por crimes envolvendo violência, conforme apurou o Portal SelesNafes.Com com fontes da investigação.

Antes de assassinar a mãe a facadas, Thiago Oliveira Serra, de 26 anos, tinha apenas um inquérito aberto exatamente por furto. O portal apurou que ele é dependente químico e pressionava a mãe constantemente por dinheiro.

Uma pessoa da família relatou à reportagem que ‘Dona Lúcia’, como era conhecida a comerciante dona de uma lanchonete, lutou durante anos para que o filho conseguisse se livrar do vício em drogas.

Na manhã de ontem, Thiago queria dinheiro, mas a mãe se recusou a atender ao pedido, segundo apuração da Polícia Civil. Após o crime, ele se trancou em um dos cômodos da casa, ameaçando cometer suicídio. A confusão atraiu moradores, que cercaram o imóvel até a chegada de policiais civis e militares.

O caso é tratado como feminicídio no âmbito da violência doméstica. Thiago passará por audiência de custódia neste sábado, que avaliará se ele continuará preso ou poderá responder ao processo em liberdade.