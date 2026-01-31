NO SUL DO AMAPÁ

Filho que matou a mãe não tinha histórico violento

31, janeiro, 2026
Thiago e Lúcia: Investigação aponta dependência química e pressão por dinheiro; caso é tratado como feminicídio em contexto de violência doméstica
Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O filho que matou a própria mãe no município de Vitória do Jari, no sul do Amapá, tinha passagens por furtos de pequenos valores, mas não possuía registros por crimes envolvendo violência, conforme apurou o Portal SelesNafes.Com com fontes da investigação.

Antes de assassinar a mãe a facadas, Thiago Oliveira Serra, de 26 anos, tinha apenas um inquérito aberto exatamente por furto. O portal apurou que ele é dependente químico e pressionava a mãe constantemente por dinheiro.

Uma pessoa da família relatou à reportagem que ‘Dona Lúcia’, como era conhecida a comerciante dona de uma lanchonete, lutou durante anos para que o filho conseguisse se livrar do vício em drogas.

Na manhã de ontem, Thiago queria dinheiro, mas a mãe se recusou a atender ao pedido, segundo apuração da Polícia Civil. Após o crime, ele se trancou em um dos cômodos da casa, ameaçando cometer suicídio. A confusão atraiu moradores, que cercaram o imóvel até a chegada de policiais civis e militares.

O caso é tratado como feminicídio no âmbito da violência doméstica. Thiago passará por audiência de custódia neste sábado, que avaliará se ele continuará preso ou poderá responder ao processo em liberdade.

Seles Nafes
