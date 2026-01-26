“Foi um acidente”, diz marido suspeito de matar ex-miss em Macapá ao ser preso

Suspeito foi localizado pela polícia no KM-33 da BR-210 e afirmou, ao chegar à DEAM, que a morte da enfermeira Paula Barroso teria sido um “acidente”

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Foi preso no início da tarde desta segunda-feira (26) Alciderico Santos Moreira, de 51 anos, principal suspeito do feminicídio da enfermeira e ex-miss Paula Barroso. Conhecido como “Alcir Santos”, ele foi localizado pela polícia no KM-33 da BR-210. Ao chegar à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), o suspeito alegou brevemente à imprensa que a morte da esposa teria sido um “acidente”.

Além de Alcir, um segundo homem, que teria presenciado o crime, também foi conduzido à unidade policial para prestar depoimento. A prisão ocorreu no fim da manhã e está sendo acompanhada de perto pelo Secretário de Justiça e Segurança Pública, delegado Cézar Augusto Vieira. O interrogatório oficial será conduzido pela delegada Marina Guimarães ainda nesta segunda.

O Crime e a Fuga

O crime ocorreu na noite de domingo (25), na comunidade do Bonito, zona rural de Macapá. Segundo investigações preliminares da Polícia Civil, Paula Barroso, de 30 anos, estava em um estabelecimento comercial quando iniciou uma discussão com o marido.

Testemunhas relataram que, durante o desentendimento, Alcir teria efetuado disparos de arma de fogo contra a esposa e fugido em seguida em uma caminhonete L200 Triton. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada às 22h10, mas, apesar de ter sido socorrida por terceiros e levada ao hospital, Paula não resistiu aos ferimentos.

Familiares relataram que a arma utilizada no crime era mantida pelo suspeito sob o pretexto de segurança para seu comércio.

Trajetória Interrompida

A morte de Paula Barroso causou forte comoção no Amapá. Figura influente na área da beleza e saúde, Paula acumulava títulos como o de Rainha Interdistrital 2023 e havia disputado o Miss dos Bairros no final de 2025. Recentemente, ela havia celebrado a formatura no curso de Enfermagem, realizando um sonho profissional.

Nas redes sociais, Paula se definia como cristã e dedicada aos dois filhos, de 7 e 10 anos, que agora estão sob os cuidados da avó materna. Em vídeos recentes, ela incentivava outras mães a não desistirem de seus sonhos: “Nunca desista… é um momento de você tornar isso uma realidade”, declarou em outubro de 2025.

Contraste

Enquanto Alcir mantinha uma imagem pública de “homem de família” com postagens motivacionais, relatos de parentes indicam um comportamento violento prévio, incluindo um episódio anterior em que o suspeito teria atirado contra um suposto assaltante em seu estabelecimento.

Próximos Passos

A Polícia Civil continua as diligências para ouvir testemunhas oculares e concluir o inquérito. O corpo da vítima passou por perícia no Instituto Médico Legal (IML). Alcir Santos permanece à disposição da justiça e deve passar por audiência de custódia nas próximas horas.