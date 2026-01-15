Foragido por assédio e pornografia infantil é preso em Santana

Mandado de prisão foi cumprido pelo Bope após levantamentos do serviço de inteligência

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Militares do Bope prenderam na noite desta quarta-feira (14) um homem que estava sendo procurado por assédio sexual e pornografia infantil.

Os crimes estão previstos no artigo 216-A do Código Penal e no 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O mandado de prisão foi cumprido no bairro Paraíso, em Santana, a cerca de 17 quilômetros de Macapá, após levantamentos do Serviço de inteligência da PM.

Durante a ação, os policiais consultaram o banco de dados do sistema prisional e confirmaram que se tratava de Leandro Ferreira da Costa, de 30 anos, foragido da Justiça do Amapá.

Ele foi algemado e apresentado no Ciosp de Santana.