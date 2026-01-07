Furlan parou de pagar empréstimo pessoal após Santander comprar folha de salários da PMM

Prefeito de Macapá está sendo cobrado na justiça pelo banco

Por SELES NAFES, de Macapá

O Banco Santander ingressou com uma ação monitória na 1ª Vara Cível de Macapá para cobrar uma dívida do prefeito da capital, Antônio Furlan (MDB), referente a um empréstimo contratado para aquisição de máquinas destinadas a um laboratório de análises de sua rede privada. A ação foi distribuída no dia 30 de dezembro de 2025.

De acordo com a petição inicial da empresa Aymoré, empresa financeira do Santander, o crédito foi concedido em 18 de outubro de 2024, no valor de R$ 147.510,00, com pagamento previsto em 18 parcelas de R$ 8.195,00. O recurso, segundo o documento, foi liberado para compra de equipamentos junto à empresa Micromed Biotecnologia Ltda.

O banco afirma no processo que Furlan parou de pagar as prestações a partir de 14 de novembro de 2025. A data apontada como início da inadimplência coincide com o período em que a Prefeitura de Macapá vendeu a folha de pagamento dos servidores municipais ao próprio Santander (outubro/2025), um negócio de R$ 20 milhões.

A relação entre Furlan e o banco também envolve um pedido de empréstimo de R$ 200 milhões para retomada do asfaltamento em Macapá.

Na ação, o Santander pede a expedição de mandado para que o prefeito quite o débito no prazo legal ou apresente defesa. Caso não haja pagamento, o banco requer a transformação do débito em título executivo judicial.