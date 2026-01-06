Homem é preso após agredir esposa e filha adolescente; casal tem nove filhos

Violência doméstica ocorreu no bairro Fonte Nova e se repetia há anos, sempre na presença das crianças.

Da REDAÇÃO

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (5), em Santana, acusado de agredir a companheira e a filha adolescente, de 16 anos. O caso de violência doméstica aconteceu na residência da família, no bairro Fonte Nova, e mobilizou a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM).

Segundo a delegada Katiúscia Pinheiro, a polícia foi acionada após denúncias de que o homem estava descontrolado, ameaçando de morte a companheira e havia agredido fisicamente a filha. “Diante da gravidade da situação e das ameaças, uma equipe foi imediatamente ao local e realizou a prisão em flagrante”, afirmou.

A mulher, de 37 anos, manteve união estável com o agressor por cerca de 20 anos. Juntos, o casal tem nove filhos, com idades entre 2 e 18 anos. De acordo com testemunhas, o relacionamento era marcado por ciúmes excessivos e agressões físicas, morais e psicológicas, muitas vezes associadas ao consumo de bebida alcoólica pelo agressor, sempre na presença das crianças.

Ainda conforme relatos, a companheira já havia deixado a casa após agressões sofridas no período do Natal. Apesar do histórico de violência ao longo de duas décadas, não havia registros anteriores no sistema policial, e a prisão só foi possível graças à denúncia de uma testemunha. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Santana e permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.